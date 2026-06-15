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CdM 2026, Tunisie : la terrible réaction de Sabri Lamouchi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Sabri Lamouchi, avec la Tunisie @Maxppp
Suède 5-1 Tunisie

Dure nuit pour la Tunisie, balayée sur le score de 5-1 par la Suède. Les Aigles de Carthage ont succombé face à l’arsenal offensif impressionnant des Suédois, et se compliquent donc déjà la tâche. Après la rencontre, Sabri Lamouchi, sélectionneur national, était donc logiquement un peu sous le choc.

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« C’est une défaite difficile, c’est douloureux de commencer la compétition avec une défaite aussi lourde. Nous avons commis beaucoup trop d’erreurs et, avec des joueurs de classe mondiale comme les deux attaquants suédois, cela ne pardonne pas », a indiqué l’ancien coach du Stade Rennais. La Tunisie devra se refaire, dimanche à 6h du matin, face au Japon

Pub. le - MAJ le
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