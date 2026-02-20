Infantino et Ceferin accusés de complicité de crimes de guerre contre la Palestine

Depuis des décennies, le conflit entre Israël et la Palestine décime les deux peuples. Et alors que la situation s’est intensifiée ces dernières années à Gaza et en Cisjordanie, tout le monde s’accorde désormais à dire que la Palestine subit des crimes de guerre sur ses terres. Le mot génocide est de plus en plus employé face à la situation dramatique que subit le peuple palestinien. En ce sens, plusieurs groupes et collectifs tentent de lancer des procédures pénales contre les auteurs et les complices de ces agissements odieux.

La suite après cette publicité

Ainsi, The Athletic affirme ce vendredi que Gianni Infantino et Alexsandr Ceferin sont accusés de « complicité de crimes de guerre » et de « crimes contre l’humanité dans le territoire palestinien occupé » dans une plainte déposée devant la Cour pénale internationale. Dans ce document de 120 pages, le président de la FIFA et celui de l’UEFA sont ciblés pour «l’inclusion par la FIFA et l’UEFA de clubs de football israéliens basés dans des colonies illégales en territoire palestinien occupé, construites sur des terres volées au peuple palestinien». Le fait que la FIFA et l’UEFA acceptent justement les équipes israéliennes à participer à leurs compétitions en leur apportant des ressources financières et structurelles est également pointé du doigt dans cette plainte déposée par les groupes Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor et Sport Scholars for Justice in Palestine.