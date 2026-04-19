Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OL, Paulo Fonseca : « c’est magnifique pour nous d’être troisièmes »

Par Josué Cassé
1 min.
Fonseca sur le banc de l'AC Milan @Maxppp
PSG 1-2 Lyon

Porté par des réalisations d’Endrick et Moreira, l’OL s’est offert une victoire de prestige (2-1), ce dimanche soir, contre le PSG. Présent en conférence de presse après la rencontre, Paulo Fonseca était forcément fier de ses joueurs, totalement relancés dans la course à la Ligue des Champions. Relancé sur le sprint final, le technicien portugais a cependant refusé de s’emballer.

La suite après cette publicité

«On a quatre finales et on verra à la fin. C’est difficile de se projeter, regardez tous les résultats à chaque journée… On a un calendrier difficile, mais on sait qu’on sera là. Cette victoire nous permet d’être dans la course. Cette saison a été très difficile, encore aujourd’hui on avait beaucoup d’absences de joueurs importants. C’est magnifique pour nous d’être troisièmes avec tout ce qu’on a traversé»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier