OL, Paulo Fonseca : « c’est magnifique pour nous d’être troisièmes »

Porté par des réalisations d’Endrick et Moreira, l’OL s’est offert une victoire de prestige (2-1), ce dimanche soir, contre le PSG. Présent en conférence de presse après la rencontre, Paulo Fonseca était forcément fier de ses joueurs, totalement relancés dans la course à la Ligue des Champions. Relancé sur le sprint final, le technicien portugais a cependant refusé de s’emballer.

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«On a quatre finales et on verra à la fin. C’est difficile de se projeter, regardez tous les résultats à chaque journée… On a un calendrier difficile, mais on sait qu’on sera là. Cette victoire nous permet d’être dans la course. Cette saison a été très difficile, encore aujourd’hui on avait beaucoup d’absences de joueurs importants. C’est magnifique pour nous d’être troisièmes avec tout ce qu’on a traversé».