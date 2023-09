Le PSG vous rapporte gros

Un choc plus déséquilibré que jamais ! Affiche habituelle de notre Ligue 1, OL-PSG offre en ce début de saison un contexte très particulier. Le PSG a énormément changé, de l’effectif à l’entraîneur, et commence seulement à séduire après son match réussi face au RC Lens. L’OL, de son côté, est en pleine dépression, entre un entraîneur menacé, un propriétaire novice en L1 et un effectif bien loin de ses meilleures années. Lyon n’a pas encore gagné le moindre match cette saison, et la mission s’avère très compliquée face à ce PSG new look. Si vous voulez miser sur cette rencontre, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne (n°1 sur les cotes du PSG*) vous propose un bonus de bienvenue de 85€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 85€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

But de Kylian Mbappé (cote à 1,75)

Déjà 3 buts en seulement 2 apparitions pour Kylian Mbappé. L’attaquant français a vite digéré sa mise à l’écart, et compte bien montrer qu’il est devenu le seul et unique patron offensif après les départs de Messi et Neymar. On a pu le constater, ses partenaires le recherchent prioritairement, et il aura quantité de bons ballons à exploiter. Encore plus à l’extérieur, où les espaces sont généralement plus fréquents. Avec sa forme actuelle, difficile de ne pas l’imaginer buteur face à l’OL.

But d’Ousmane Dembélé (cote à 3,10)

Crochet, crochet, Dembélé. Rarement but, il faut l’avouer. Depuis qu’il s’est engagé avec le PSG, on a vu tout ce que l’international français pouvait apporter, avec sa vitesse d’exécution et ses dribbles déroutants sur l’aile droite. Mais on a aussi vu des carences au moment de conclure, avec des glissades et des frappes non cadrées. Mais cela va bien finir par entrer, d’autant que sa complicité technique avec Mbappé devrait le placer dans des situations idéales.

Score exact victoire 0-3 du PSG (cote à 11)

Vous l’aurez compris, nous imaginons une victoire nette du PSG face à un adversaire en perdition ces dernières semaines. Privé de Lacazette, avec une défense fébrile et un plan de jeu minimaliste, l’OL parait bien désarmé à l’heure d’affronter l’escouade parisienne. Avec les flèches Mbappé et Dembélé, le danger sera permanent, et la démonstration parisienne face à Lens a marqué les esprits. Pour Laurent Blanc, ancien coach parisien et actuel entraîneur lyonnais, la rencontre avec l’ex s’annonce douloureuse.

