Arsenal a égalisé à 2-2 dans des circonstances particulièrement litigieuses. Sur un corner frappé par Eberechi Eze, Gianluigi Donnarumma a complètement manqué sa sortie au second poteau, permettant à Jurriën Timber de pousser le ballon au fond des filets. Mais l’action aurait dû faire l’objet d’une attention particulière de l’arbitrage. Dans son duel avec le gardien italien, Gabriel lui a asséné un coup à l’arrière de la tête, alors que le portier de Manchester City tentait d’intervenir.

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Resté au sol après le contact, Donnarumma a immédiatement réclamé une faute, mais l’arbitre n’a pas bronché. L’assistance vidéo a ensuite longuement vérifié une éventuelle main de Timber, sans finalement remettre en cause le but. Après plusieurs minutes de visionnage, la réalisation a confirmé l’égalisation des Gunners. Une décision qui risque de faire énormément parler du côté mancunien, tant le contact de Gabriel sur Donnarumma semblait mériter un coup de sifflet.