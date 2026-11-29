Manchester City : l’incroyable faute non sifflée d’Arsenal sur Donnarumma
Arsenal a égalisé à 2-2 dans des circonstances particulièrement litigieuses. Sur un corner frappé par Eberechi Eze, Gianluigi Donnarumma a complètement manqué sa sortie au second poteau, permettant à Jurriën Timber de pousser le ballon au fond des filets. Mais l’action aurait dû faire l’objet d’une attention particulière de l’arbitrage. Dans son duel avec le gardien italien, Gabriel lui a asséné un coup à l’arrière de la tête, alors que le portier de Manchester City tentait d’intervenir.
Resté au sol après le contact, Donnarumma a immédiatement réclamé une faute, mais l’arbitre n’a pas bronché. L’assistance vidéo a ensuite longuement vérifié une éventuelle main de Timber, sans finalement remettre en cause le but. Après plusieurs minutes de visionnage, la réalisation a confirmé l’égalisation des Gunners. Une décision qui risque de faire énormément parler du côté mancunien, tant le contact de Gabriel sur Donnarumma semblait mériter un coup de sifflet.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
« On se parlera quand tu parleras polonais » : Obraniak raconte l’accueil glacial que lui avait réservé Lewandowski
Explorer