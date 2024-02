PSG : les méthodes de Luis Campos font grincer des dents en interne

Un an et demi et quatre mercatos plus tard, quel bilan tirer du mandat du conseiller sportif parisien, Luis Campos ? Déjà des dépenses faramineuses, à hauteur de 550 millions d’euros, et parmi lesquelles les réussites se chiffrent au compte-goutte. Mais pas seulement. Depuis l’arrivée du Portugais à l’été 2022, difficile d’affirmer que le PSG a résolument progressé. Si Kylian Mbappé, lui, a finalement pu être retenu en employant les grands moyens, le bilan sportif du club reste dans l’ensemble décevant. Le mercato de l’été dernier, marqué par une francisation de l’effectif (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani) et l’arrivée d’autres noms importants comme Luis Enrique, Marco Asensio, Milan Skriniar ou Gonçalo Ramos, était prometteur sur le papier, c’est certain.

Mais au regard des prestations du PSG depuis l’automne, pas évident de dégager le club de la capitale comme l’un des grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. D’ailleurs, si le cas Gonçalo Ramos s’apparente fatalement à une erreur de casting, d’autres décisions de Campos ayant trait au mercato peineraient à être comprises en interne. Selon L’Équipe, on se serait notamment interrogé sur la pertinence de certains recrutements, comme celui de Cher Ndour l’été dernier (il a été prêté à Braga cet hiver après avoir participé à trois rencontres de Ligue 1), alors que plusieurs titis avaient la possibilité d’émerger, à l’image du jeune Ayman Kari, considéré comme l’un des plus gros talents du centre et prêté à Lorient cette saison.

Un désintérêt pour la formation et des sorties publiques pas forcément nécessaires

Outre le recrutement, sur lequel il dispose d’un champ d’action assez large, Luis Campos, en sa qualité de conseiller sportif, se doit a minima de garder un œil averti sur les jeunes. S’il assiste occasionnellement à des rencontres des U17 et U19, a récemment repris les négociations dans les dossiers Senny Mayulu et Ethan Mbappé, et que la montée de Warren Zaïre-Emery chez les grands reste à mettre à son actif et celui de Christophe Galtier, le Portugais ne renverrait pas pour autant l’image d’un dirigeant véritablement concerné par la formation, rapporte encore L’Équipe. Sur sa feuille de route, Campos n’avait pas nécessairement pour mission de gérer la vision globale du centre de formation, c’est vrai. Pourtant, c’est bien lui qui avait opposé son veto à l’arrivée de certains éducateurs ces derniers mois. En revanche, il n’avait pas empêché le départ de l’un des meilleurs formateurs du club, Abdou Fall, à Reims, ce qui aurait par ailleurs été vécu comme un «mauvais signal.»

Si la réussite peut parfois le fuir dans ses choix, une chose l’escorte en permanence au gré de sa carrière: son tempérament éruptif. A plusieurs reprises, Campos s’était fendu de coups de gueule ces derniers mois dans les médias, que ce soit sur RMC ou Canal. Des prises de position souvent assumées, mais pas toujours au goût de sa direction. C’est justement pour cette raison qu’il se fait désormais plus discret, après avoir été rappelé à l’ordre : «il avait besoin de montrer beaucoup de choses (lorsqu’il est arrivé au PSG), explique une source du club à L’Équipe. Mais si vous regardez bien, il a complètement changé à ce niveau-là. Il a bien compris, et certaines personnes le lui ont fait comprendre, qu’il ne fallait pas qu’il s’exprime sur tous les sujets du club. Ce n’est pas son rôle. Depuis le début de saison, il a trouvé sa place et tout se passe mieux.» Si sa relation avec Nasser al-Khelaïfi est considérée comme «solide», le Portugais reste sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. D’ici là, il devra gérer le dossier Mbappé, qui sera considéré comme un échec en cas de départ du Français. Selon nos informations du 7 janvier dernier, ce mouvement aura bien lieu… Et ne devrait donc pas faire grimper la cote de popularité du dirigeant.