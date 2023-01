Ligue 1 : Lens enfonce Auxerre et met la pression sur l’OM

Si les matches à l’extérieur ne sont pas parfaits (0-0 à Nice, 2-2 à Strasbourg), le RC Lens est intraitable à domicile et reste sur neuf victoires en neuf matches, la dernière étant contre le PSG (3-1). Toujours à la lutte avec l’OM pour la deuxième place, qui jouera dans la foulée contre Lorient (19h), les Artésiens devaient alors s’imposer contre l’AJ Auxerre, dans leur stade Bollaert-Delelis, afin de mettre la pression sur les Phocéens.

Opposé à la plus mauvaise défense de Ligue 1, Lens a pourtant été poussif en début de match. Malgré une tête d’Openda sur le poteau de Costil, à la suite d’un corner (32e), les occasions n’ont pas été nombreuses en première période. Face à un bloc auxerrois bien organisé, les hommes d’Haise n’ont pas trouvé la solution et ont failli se faire surprendre en contre-attaque, même si Perrin manquait le cadre sur la meilleure occasion de l’AJA en première mi-temps (23e).

Auxerre a fini par craquer

Au retour des vestiaires, Auxerre avait pris la confiance et aurait même pu ouvrir le score à Lens, mais Niang manquait complètement le cadre (49e), avant une frappe enroulée de Hein au-dessus du cadre de Samba (50e). Et finalement, après un léger contact entre Touré et Haïdara, le RC Lens a bénéficié d’un penalty, avec l’aide du VAR… transformé par Frankowski (1-0, 59e). Un véritable coup dur pour l’AJA, qui a, quelques minutes plus tard, perdu Touré sur sa première titularisation, lui qui venait d’être prêté par l’OM cet hiver a reçu un carton rouge (65e).

Dans la douleur, le club nordiste a donc finalement réussi à continuer sa série parfaite à domicile (27 points sur 27 possibles) et reste deuxième, à cinq points d’avance sur l’OM, avant un match de Coupe de France, à Brest, le week-end prochain. En revanche, cela se complique pour Auxerre, qui subit sa cinquième défaite de suite et tentera de se regagner de la confiance en s’imposant contre Niort, également en 1/16e de finale de Coupe de France.