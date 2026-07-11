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Coupe du Monde 2026 : le doublé de Bellingham pour renverser la Norvège avec l’Angleterre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jude Bellingham est auteur de deux buts et une passe décisive en Coupe Du Monde @Maxppp
Norvège 1-2 Angleterre
winamax
1 15.0 N 1.06 2 11.0 bonus 100€

Menée 1-0 rapidement, l’Angleterre a su revenir grâce à Jude Bellingham pour accrocher les prolongations contre la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain du Real Madrid a réalisé une prestation solide et a encore piqué.

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Sur une frappe plein axe devant la surface norvégienne, Morgan Rogers a envoyé un tir flottant qui a perturbé Orjan Nyland dans son intervention. Ce dernier a repoussé plein axe et Jude Bellingham a surgi pour conclure et donner un court avantage aux Three Lions.

Pub. le - MAJ le
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