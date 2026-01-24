Torino : Marco Baroni encore sur la sellette

Selon nos informations, Marco Baroni est à nouveau sur la sellette pour la troisième fois de la saison, alors que le Torino traverse une période particulièrement délicate. L’entraîneur italien voit son avenir remis en question, surtout depuis le changement à la tête de la direction sportive. En effet, Davide Vagnati a été remplacé par Gianluca Petrachi, modifiant considérablement la vision et les priorités du club. La situation s’est encore aggravée après la défaite cinglante (6-0) à Côme, où la confrontation avec les ultras turinois a été très tendue et a mis Baroni sous une pression médiatique et populaire intense. Le technicien doit maintenant composer avec un contexte instable, où chaque résultat devient déterminant pour sa survie à la tête de l’équipe.

D’après nos indiscrétions, le club a prévu une réunion dès demain pour discuter de son avenir, et une décision devrait être prise en début de semaine. Cette situation est d’autant plus complexe que le mercato hivernal accuse un retard conséquent, limitant les possibilités de renforts et mettant en difficulté la gestion de l’effectif. Entre tensions avec les supporters, incertitudes sur le projet sportif et performances décevantes sur le terrain, Marco Baroni se retrouve dans une position fragile, et la suite de la saison pourrait rapidement décider de son sort à Turin. Rien ne va plus comme on dit.