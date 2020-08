OL : Rudi Garcia calme le jeu sur le mercato

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir l'Olympique Lyonnais affrontait le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Le miracle n'a pas eu lieu et les Rhodaniens se sont inclinés sur le score de trois buts à zéro. Dans la foulée de la rencontre, Juninho, le directeur sportif a annoncé qu'il y aura probablement des départs, notamment ceux de Moussa Dembélé, une nouvelle fois remplaçant ce soir, et d'Houssem Aouar.

« Juni a parlé un peu vite, on verra. On ne peut pas parler ce soir. Il y aura peut-être des départs, peut-être pas. On a beaucoup de solutions devant. Avec le parcours qu'on a fait, il y a des joueurs dans la lumière. Je n'ai pas attendu cela pour voir qu'il y avait du talent offensif ici. De toute façon on aurait pu être attaqué avant, on le sera après, mais ce n'est pas le moment d'en parler », a déclaré le coach français à l'issue de la rencontre sur RMC Sport.