CAN 2025, Maroc : Walid Regragui annonce une terrible nouvelle pour Hamza Igamane

C’était l’une des attractions du début de saison de Ligue 1. Hamza Igamane, qui roulait sur le championnat français, devait certainement attendre avec impatience cette CAN à domicile. Mais ses premiers espoirs ont été brisés après une blessure face à l’OM qui devaient le tenir éloigné des terrains pendant au moins 3 semaines. Et Walid Regragui avait décidé de prendre le risque de l’insérer dans la liste du Maroc espérant le remettre sur pied.

La mission était compliquée, mais le staff médical marocain avait réussi à le remettre en forme pour les phases finales. Mais entre un retour en forme physique et retrouver le rythme du haut niveau, il y a une différence. Et la première entrée réelle d’Hamza Igamane face au Nigéria a laissé des traces. Dans le dur, il avait raté son tir au but. Et Walid Regragui avait tenu à le défendre. « Je n’aurais peut-être pas dû envoyer Igamane, cela faisait longtemps qu’il n’avait pas joué. C’est un jeune joueur, ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué, ce n’étaient pas les meilleures conditions. A l’entrainement il tire super bien, je l’ai envoyé au feu. Si nous avions été éliminés, ç’aurait été de ma faute. C’est moi qui ai choisi Hamza.»

Hamza Igamane out 6 mois

Ce dimanche, en finale, Walid Regragui a tenté de le relancer face au Sénégal alors que son équipe était menée. Mais malheureusement, quelques minutes après son entrée, il a dû sortir sur blessure laissant ses partenaires à 10 pendant toute la prolongation. Sorti en larmes, le Marocain pouvait craindre le pire. Et Walid Regragui a annoncé une très mauvaise nouvelle concernant le Lillois.

«Hamza Igamane, je pense qu’il s’est fait les ligaments croisés. Ca n’a rien à voir avec la blessure qu’il avait déjà. Bon rétablissement. Il a peut-être perdu encore 6 mois de sa saison. On va essayer d’être positif, surtout pour lui. C’était écrit, c’est comme ça», a-t-il ainsi lancé. Une très mauvaise nouvelle à quelques mois de la Coupe du monde. Il faudra attendre les prochains examens mais le Maroc et le LOSC perdent un très bon élément.