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Ligue 1

Le communiqué du PSG sur la blessure de Senny Mayulu

Par Kevin Massampu
1 min.
Senny Mayulu - OGC Nice vs. PSG @Maxppp

Sorti sur blessure contre l’Estonie, lors de la victoire de l’équipe de France U21 lors des éliminatoires à l’Euro (0-2), Senny Mayulu souffre de la cuisse. En effet, le Paris Saint-Germain a publié ce jeudi un rapport médical sur l’état physique du jeune milieu offensif âgé de 20 ans. Rentré à Paris, le natif du Blanc-Mesnil sera absent lors des prochaines semaines, du côté du club parisien.

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« Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match de l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie mardi soir, Senny Mayulu restera en soins ces prochaines semaines », a indiqué le PSG. Une mauvaise nouvelle donc pour Mayulu, qui espérait sûrement refaire le plein de confiance durant cette pause internationale, lui qui dispose de peu de minutes de jeu en club depuis le début de la saison (67 minutes disputées).

Pub. le - MAJ le
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