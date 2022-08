PSG, OM : la grosse sortie médiatique de Seko Fofana sur son avenir

Samedi soir, le RC Lens a décroché une belle victoire 2-1 sur sa pelouse face à Rennes. Trois points qui permettent aux Sang-et-Or de passer, provisoirement, leader de cette Ligue 1. Un match pendant lequel Seko Fofana a encore fait étalage de tout son talent dans l'entre-jeu lensois, dominant ses vis-à-vis rennais pendant toute la rencontre.

Et l'ancien milieu de terrain de l'Udinese, arrivé dans le nord de la France à l'été 2020, risque de continuer à faire parler de lui dans les jours à venir. Effectivement, sa cote est très élevée sur le marché, et par le passé, on a évoqué des intérêts du PSG et de l'OM, entre autres. Plus tôt cet été, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que les dirigeants lensois avaient fixé un prix entre 35 et 40 millions d'euros pour leur milieu vedette.

La porte est clairement ouverte

Quel club sera prêt à mettre cette somme pour l'international ivoirien ? On le saura très bientôt, mais une chose est sûre, le principal concerné est prêt à quitter Lens. Après la rencontre, il l'a ainsi fait savoir devant les caméras de Canal+. « Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Tant que je suis sur le terrain, je suis content. Car je sais que je vais pouvoir m’exprimer, donner le maximum », a-t-il d'abord lancé.

« Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On verra. Tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations. Des possibilités. J’ai besoin de réfléchir avec mon entourage. Le club sait ce que j’attends. Aujourd’hui, j’essaie de profiter de ces moments-là », a ajouté le milieu de terrain de 27 ans. Les clubs intéressés sont prévenus...

