Liga : Valence s’impose contre Levante

Ce vendredi, Valence s’est imposé à domicile contre Levante. Auteur d’une prestation aboutie, le club che n’a pas eu à forcer son talent pour battre une équipe en difficulté depuis le début de saison.

Vendangeant de nombreuses occasions, les Murcielagos ont finalement su marquer en fin de match grâce à Hugo Duro (1-0, 79e). Avec cette victoire, Valence grimpe à la 15e place. Levante reste 19e.