Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Valence s’impose contre Levante

Par Chemssdine Belgacem
valencia @Maxppp
Valence 1-0 Levante

Ce vendredi, Valence s’est imposé à domicile contre Levante. Auteur d’une prestation aboutie, le club che n’a pas eu à forcer son talent pour battre une équipe en difficulté depuis le début de saison.

La suite après cette publicité
Valence 1 79' Hugo Duro Levante 0 terminé

Vendangeant de nombreuses occasions, les Murcielagos ont finalement su marquer en fin de match grâce à Hugo Duro (1-0, 79e). Avec cette victoire, Valence grimpe à la 15e place. Levante reste 19e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Levante
Valence

En savoir plus sur

Liga Liga
Levante Logo Levante
Valence Logo Valence
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier