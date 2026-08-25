PSG : Gabriel Moscardo est porté disparu à Barcelone !

« Mon rêve, c’est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais au Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant, je n’y pense pas beaucoup. Je ne pense qu’à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters. Je discute avec Luis Campos, le directeur sportif. Il me donne confiance. Il me transmet le message de Luis Enrique. Ils espèrent que j’aurai du temps de jeu, que je serai un acteur clé, que je jouerai. Ils savent que si je joue davantage, je montrerai que je suis capable de jouer au PSG ». Tels étaient les propos de Gabriel Moscardo lors de son arrivée à l’Espanyol plus tôt cet été.

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Après une saison à Braga où il a pu engranger un peu de temps de jeu, et où il a aussi joué en défense centrale, le milieu de terrain qui avait coûté 20 millions d’euros au Paris Saint-Germain en janvier 2024 espère franchir un nouveau cap cette saison en brillant en Liga. Et ainsi pouvoir revenir à Paris l’été prochain avec des arguments pour se faire une place dans l’équipe de Luis Enrique. Une arrivée assez remarquée au sein des Pericos, forcément, où on espère vivre une saison plus tranquille que les précédentes.

Une situation qui interroge

Seulement, pour l’instant, Moscardo n’a pas disputé la moindre minute. Lors de la victoire face à Levante (3-0) pour démarrer la Liga, l’entraîneur Manolo Gonzalez a misé sur un duo composé d’Edu Exposito et d’Urko González. Un double pivot reconduit lors de la défaite face au Real Madrid (2-1) lors de la deuxième journée. Deux joueurs plutôt performants et d’un certain niveau, mais le milieu de terrain brésilien n’a même pas pu se contenter d’une entrée en jeu.

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Des absences qui ne sont pas passées inaperçues. « L’étrange cas Gabriel Moscardo », titre par exemple le journal Mundo Deportivo. « Dans quatre jours, à Anoeta (19h), Gabi aura de nouveau l’opportunité de faire enfin ses débuts lors d’un match officiel avec le maillot de l’Espanyol. Sinon, il faudra commencer à se demander pourquoi un joueur de son potentiel a été recruté, avec plusieurs prétendants sur le marché et ayant besoin de temps de jeu, lui qui est en pleine phase de développement », rajoute le média. La Grada précise que ses prestations pendant la pré-saison n’ont pas été spécialement brillantes, mais qu’il fallait quand même s’attendre à le voir jouer un minimum. Et il est actuellement la cinquième option au milieu. Une situation qui inquiète sûrement aussi du côté du PSG…