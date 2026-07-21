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Liga Portugal

Le Sporting s’apprête à dépasser les 100 M€ avec une nouvelle vente

Par Allan Brevi
1 min.
Pedro Gonçalves célèbre un but marqué avec le Sporting @Maxppp

Le Sporting CP s’apprête à tourner une nouvelle page de son mercato estival. Après les départs de Morten Hjulmand vers l’Atlético de Madrid et de Francisco Trincão vers Al Ahli, c’est désormais Pedro Gonçalves qui devrait quitter Lisbonne dans les prochains jours. Selon A Bola, le dossier est à présent piloté par Jorge Mendes, avec plusieurs clubs saoudiens sur les rangs, dont Al Diriyah, entraîné par Bruno Lage, qui tiendrait actuellement la corde.

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Sous contrat jusqu’en 2030 après avoir prolongé l’an dernier, l’attaquant de 28 ans aurait toutefois pris la décision de relever un nouveau défi. Le Sporting espère récupérer entre 20 et 30 millions d’euros grâce à ce transfert, après avoir déjà encaissé 80 millions d’euros fixes avec les ventes de Hjulmand et Trincão. Véritable figure du renouveau des Lions, Pedro Gonçalves s’apprête ainsi à quitter Alvalade après 239 matches, 97 buts, 66 passes décisives et plusieurs trophées, dont trois titres de champion du Portugal.

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