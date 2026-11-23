Le Stade Rennais ne respire pas la sérénité cette saison. En Ligue 1, le club breton est décevant malgré un effectif qui pourrait permettre à Franck Haise de faire mieux qu’une neuvième place dans l’élite. Alors que Rennes s’enfonce dans le ventre mou, ses dirigeants ne sont clairement pas satisfaits. Le représentant de la famille Pinault avait d’ailleurs poussé un coup de gueule la semaine dernièreface aux résultats de l’équipe de Franck Haise. Ce dernier s’est même fendu d’une réponse assez vindicative en conférence de presse quelques jours plus tard. Signe que le torchon brûle en interne alors que les résultats de l’équipe sont insuffisants.

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Pendant ce temps, Yassir Zabiri est en train de crever l’écran de l’autre côté des Pyrénées à seulement 21 ans. Prêté cette saison au Racing Santander par le Stade Rennais, le jeune attaquant marocain réalise un exercice époustouflant en Liga. Auteur d’un nouveau doublé ce dimanche lors de la victoire face à la Real Sociedad (3-2), il culmine désormais à 11 buts en 13 rencontres de championnat, s’installant ainsi sur la troisième marche du podium des meilleurs buteurs de Liga juste derrière Raphinha (15) et Kylian Mbappé (13).

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Le Barça serait sur Zabiri

Après la rencontre, le buteur marocain a fait part de sa fierté après avoir performé face au club basque : «je suis très content pour ce doublé et pour tout le groupe. On a bien travaillé. L’équipe a été solide mentalement et marquer deux buts contre une équipe comme la Real Sociedad. On a gardé nos principes de jeu, je suis très content.» Ses performances ne passent pas inaperçues. Comme le rapporte RMC, le joueur est toujours en contact avec des dirigeants à Rennes et ses performances sont appréciées alors qu’Haise n’avait pas voulu de lui cette saison. Prêté sans option d’achat au club espagnol, Zabiri devrait revenir en Bretagne l’été prochain. A moins que…

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En effet, selon El Chiringuito, le FC Barcelone suivrait avec une attention toute particulière la progression de la pépite marocaine, dont la valeur marchande est à présent estimée autour de 20 millions d’euros. Un intérêt réciproque puisque rejoindre les Blaugranas constituerait le grand rêve de Yassir Zabiri, qui n’a jamais caché son admiration pour le club catalan ni son envie d’évoluer un jour au Camp Nou. Encore lié au Stade Rennais jusqu’en 2029, le Marocain pourrait ainsi être l’un des grands animateurs du prochain mercato estival si les dirigeants barcelonais décident de passer à l’offensive.