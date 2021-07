Al Ahly remporte la 10ème Ligue des Champions de la CAF de son histoire

Ce samedi soir se jouait la finale de la Ligue des Champions de la CAF entre Al Ahly (Égypte) et les Kaizers Cheifs (Afrique du Sud) au Complexe Mohammed V de Casablanca (Maroc). Ce sont les Diables Rouges du Caire qui s'imposent (3-0) et remportent la 10ème Ligue des Champions de leur histoire. Malgré un bon début de rencontre de Chiefs avec plusieurs contre-attaques, ils seront réduits à 10 juste avant la mi-temps en raison de l'expulsion du Sud-Africain Happy Mashiane (45e) après un tacle dangereux sur la cheville d'Achraf Tawfik.

Les Caïrotes profitent alors de leur supériorité numérique pour ouvrir le score : Tawfik lance parfaitement Mohamed Sherif qui trompe Akpeyi d'une belle frappe croisée (1-0, 53e). Dix minutes plus tard, bien servi par le premier buteur, Mohamed Maghdi Kafsha se remet sur son pied gauche à l'entrée de la surface de réparation pour nettoyer la lucarne gauche du gardien sud-africain (2-0, 64e). Sur une action similaire, Amr Soleya est trouvé dans la surface sur une belle talonnade de Mohamed Sherif (impliqué sur les 3 buts) pour remettre le ballon dans la même lucarne (3-0, 74e). Score final : 3-0. Kaizer perd la première finale de LdC de son histoire, tandis qu'Al-Ahly continue d'imposer sa domination sur le football africain de club avec ce 10e sacre, devançant largement son dauphin et éternel rival le Zamalek (5 titres).

