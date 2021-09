Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer à l'heure des choix

La suite après cette publicité

Ole Gunnar Solskjaer est un manager comblé. Après avoir obtenu une belle deuxième place la saison dernière en Premier League, le technicien norvégien a été récompensé comme il se devait par sa direction cet été. Avec les arrivées de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, les Red Devils ont déboursé plus de 139 millions d'euros. La venue des trois intéressés renforce surtout la charnière centrale et l'attaque mancunienne de manière qualitative. Avec un tel effectif à disposition, Solskjaer sait qu'il va devoir répondre aux attentes pour hisser les siens au sommet de la Premier League. Car l'objectif cette saison pour United demeure limpide : concurrencer le rival Manchester City et Chelsea dans la course au titre.

Désormais l'ancien coéquipier de CR7 va devoir tirer la quintessence d'un groupe façonné pour les plus grands succès. Mais qui dit effectif pléthorique, dit choix importants à effectuer. Et c'est ici que les maux de tête vont s'accumuler pour le principal protagoniste... A quelques encablures de la fin du mercato estival, certains joueurs se trouvaient proches d'un départ mais sont finalement restés à quai. On pense évidemment à Edinson Cavani, Donny van de Beek ou encore Eric Bailly courtisé par l'OL notamment. Outre ces joueurs courtisés, les cas Martial, Lingard, Lindelof ou encore Greenwood vont inéluctablement cristalliser l'attention. Quel rôle va être offert à ces éléments cette saison ? Comment faire assimiler par exemple au dernier cité dans une forme étincelante, qu'il peut constituer une doublure de luxe en attaque ? Autant d'interrogations qui méritent d'exister...

Un mercato estival XXL qui fait des victimes

Prenons l'exemple de Van de Beek, milieu néerlandais qui a traversé la saison dernière comme un mirage et qui n'a pas disputé le moindre match officiel avec MU depuis le début de l'exercice 2021/2022. Conscient de la situation, l'intéressé voulait obtenir du temps de jeu et ne manquait pas de prétendants. Des clubs allemands et italiens se seraient manifestés pour accueillir l'ancien joueur de l'Ajax en prêt mais ces derniers se sont heurtés au refus des Red Devils. Une fin de non recevoir qui a surpris les observateurs, mais qui s'expliquerait par la volonté d'Ole Gunnar Solskjaer d'inclure l'international néerlandais dans une rotation... Rotation. Une terminologie qui va prendre tout son sens à Old Trafford dans les prochaines semaines. Car la saison dernière, des joueurs comme Marcus Rashford ou Bruno Fernandes auraient sûrement mérité un peu de répit. La situation de Jesse Lingard s'annonce délicate après un prêt de six mois à West Ham particulièrement abouti (neuf buts marqués). Le 4-2-3-1 façonné par Solskjaer ne laisse que peu de possibilités à l'attaquant anglais pour s'exprimer... Le natif de Warrington semble condamné à rester cantonné sur le banc au moins jusqu'en janvier...

Concernant Mason Greenwood déjà trois fois buteur depuis la reprise du championnat, une mise au banc pourrait provoquer des dommages collatéraux. Meilleur joueur de United depuis août dernier, le jeune anglais va devoir faire place nette à un certain Cristiano Ronaldo... Endosser le costume de joker de luxe n'aurait rien d'infamant, mais ce statut forcé freinerait son ascension... Les regards se tournent également vers Anthony Martial. L'ancien Monégasque a prouvé quand il se trouvait en pleine possession de ses moyens physiques, que son coach pouvait compter sur lui. L'international français a affiché de nets progrès dans le jeu (quatre buts, six passes décisives en PL la saison dernière) et Ole Gunnar Solskjaer lui a souvent témoigné publiquement son affection. Utilisé en avant-centre face à Southampton (1-1) le 22 août dernier, le numéro neuf risque de se retrouver en concurrence pour entrer dans une rotation avec Mason Greenwood et un certain Edinson Cavani...

Edinson Cavani, la patate chaude pour Solskjaer

El Matador justement. Voici un cas bien épineux pour le manager norvégien qui a joué un rôle prépondérant dans la volonté du buteur uruguayen de poursuivre l'aventure à Manchester. Auteur de dix réalisations et trois passes décisives pour sa première saison en Angleterre, l'ancien Parisien a su se rendre indispensable aux yeux de son coach. Mais l'arrivée de Cristiano Ronaldo complique les choses pour l'international uruguayen, bien décidé pourtant à s'imposer malgré la concurrence du quintuple Ballon d'Or. Jadis, Cavani a dû surmonter multiples écueils au PSG entre une cohabitation compliquée avec Zlatan Ibrahimovic et les arrivées fracassantes de Neymar et Kylian Mbappé. L'usure ne va-t-elle pas se faire ressentir ? Très apprécié pour son implication et sa générosité, El Matador va devoir composer avec le retour de l'icône d'Old Trafford qui va au passage, lui ravir son numéro sept...

Penchons-nous à présent sur les cas Victor Lindelöf et Eric Bailly. Pour le premier cité, la pilule s'avère difficile à avaler. Titulaire en charnière centrale lors des deux premières journées, le défenseur suédois a dû céder sa place au champion du monde Raphaël Varane face à Wolverhampton. Là encore, Ole Gunnar Solskjaer va devoir ménager les susceptibilités de chacun pour ne laisser personne sur le bord de la route. Idem pour Eric Bailly qui aurait pu s'envoler vers d'autres cieux cet été mais qui présente la particularité d'avoir été très peu utilisé la saison dernière en Premier League (douze apparitions). Un entraîneur doit composer la meilleure équipe possible. Ses choix sont forcément décryptés, critiqués parfois. Avec un calendrier chargé, Ole Gunnar Solskjaer va devoir se montrer pragmatique plus que jamais. Le défi s'annonce immense...