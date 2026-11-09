Manchester United devrait finalement virer Michael Carrick rapidement !

C’est en tant que relégables que beaucoup de joueurs de Manchester United vont quitter leur club pour rejoindre leur sélection pour cette trêve internationale. Effectivement, après 10 journées de championnat, les Red Devils pointent à une triste dix-huitième place au classement de la Premier League. Une situation catastrophique au vu du statut légendaire du club et des investissements réalisés ces dernières années.

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Forcément, un homme est pointé du doigt : Michael Carrick. S’il avait obtenu des résultats satisfaisants la saison dernière, prenant la relève de Ruben Amorim et convaincant les décideurs de lui offrir le poste sur la durée, l’ancien joueur mancunien est très critiqué. Et si les médias anglais expliquaient encore ce matin qu’il n’était pas encore en danger, la tendance a changé.

Il ne devrait pas être là à la reprise de la Premier League

Plusieurs médias anglais comme The Athletic ou The Guardian indiquent ainsi qu’il devrait être démis de ses fonctions rapidement. The Athletic s’appuie sur des sources internes au club, qui affirment que le processus de licenciement a déjà été enclenché et que le club travaille sur un remplaçant, confirmant qu’il y aura du changement avant le prochain match de Premier League face à Liverpool après la trêve.

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Quel entraîneur doit choisir Manchester United pour remplacer Carrick ? Eddie Howe Julian Nagelsmann Mauricio Pochettino Pierre Sage Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

The Guardian est légèrement moins affirmatif, mais confirme que la tendance est à un licenciement, alors que le directeur sportif Jason Wilcox a échangé à ce propos avec Omar Barrada, le directeur exécutif du club. Selon les médias anglais, le club a déjà plusieurs pistes potentielles pour remplacer Carrick, dont Eddie Howe ou encore Mauricio Pochettino. Affaire à suivre.