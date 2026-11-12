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UEFA Nations League

Italie-France : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Italie France

Ce jeudi, on dispute la cinquième journée de la Ligue des Nations 2026/2027 avec un choc entre l’Italie et la France. À domicile, la Squadra Azzurra s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Michael Kayode, Giorgi Scalvini, Alessandro Bastoni et Riccardo Calafiori en défense. Davide Frattesi et Nicolo Barella composent l’entrejeu avec Sandro Tonali. Devant, Francesco Pio Esposito est en attaque avec Sebastiano Esposito et Nicolò Cambiaghi à ses côtés.

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De leur côté, les Tricolores s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano et Adrien Truffert. Le milieu de terrain est assuré par Rayan Cherki et Adrien Rabiot avec Lucas Da Cunha. Devant, Désiré Doué est soutenu par Michael Olise et Bradley Barcola.

Les compositions

Italie :

Italie

4-3-3
Officielle

France :

France

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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