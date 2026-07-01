Coupe du monde 2026 : programme et horaires des matchs du mercredi 1er juillet avec 2 affiches

La compétition est totalement lancée avec le début des seizièmes de finale, qui ont déjà réservé quelques grosses surprises, comme l’élimination de l’Allemagne face à l’étonnant Paraguay. Hier, la Norvège a sorti la Côte d’Ivoire, et la France a validé son billet pour les huitièmes en écartant la Suède.

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Le suspense va continuer à battre son plan ce mercredi 1er juillet avec deux affiches particulièrement séduisantes. D’abord l’Angleterre, l’un des favoris du tournoi, aura fort à faire face à la RD Congo, dès 18 heures. Puis c’est la Belgique, décevante depuis le début de la compétition, qui affrontera le Sénégal, qui a sauvé in extremis sa place en 16e lors de la dernière journée de la phase de poules. Enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi, le pays hôte les Etats-Unis jouera la Bosnie-Herzégovine.

Mercredi 1er juillet :

-à 18h (heure française) - 16e de finale : Angleterre - République démocratique du Congo (beIN SPORTS 1, M6)

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-à 22h (heure française) - 16e de finale : Belgique - Sénégal (beIN SPORTS 1, M6)

Jeudi 2 juillet :

-à 2h (heure française) - 16e de finale : Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine (beIN SPORTS 1)