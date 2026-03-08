Trois mois après son agression à Nice, Jérémie Boga a déjà conquis la Juventus

Jérémie Boga revient de loin. De retour d’un déplacement perdu à Lorient avec l’OGC Nice, le vestiaire des Aiglons avait été attendu de pied ferme par certains de ses "supporters", qui n’avaient pas hésité à en venir aux mains avec certains joueurs, dont Jérémie Boga. Placé en arrêt de travail, à l’image de son partenaire Terem Moffi, le milieu offensif ivoirien avait reçu insultes et coups lors de cette soirée scandaleuse. Logiquement, Jérémie Boga avait alors décidé de ne plus porter le maillot azuréen. Un moment qu’il avait eu du mal à raconter.

Une nouvelle chance à Turin

«Ça a été une période difficile pour moi et ma famille : je ne peux pas encore entrer dans les détails. J’étais coincé chez moi pendant deux mois avec seulement mon entraîneur personnel et ma femme. C’était dur, mais je suis heureux d’en être sorti», avait-il expliqué. Malgré deux mois sans jouer, Jérémie Boga a rapidement retrouvé les terrains en rejoignant la Juventus sous la forme d’un prêt. «Boga représentait une vraie opportunité, un joueur qui connaît bien le championnat italien et qui peut faire la différence. Il doit se relancer après ses problèmes à Nice, mais il est prêt», avait assuré Giorgio Chiellini, directeur de la stratégie du club.

Entré en fin de rencontre lors de ses premières apparitions, l’attaquant de 29 ans s’est déjà fait remarquer en offrant une passe décisive à Pierre Kalulu contre la Lazio, permettant aux Bianconeri d’éviter la défaite dans les dernières minutes. Luciano Spalletti en a fait un remplaçant de choix, capable d’apporter du dynamisme et de la créativité sur le flanc gauche, ce qui permet à Kenan Yildiz d’évoluer dans un rôle plus axial. Contre l’AS Roma, Jérémie Boga a débloqué son compteur but, avant d’enchaîner lors de la victoire face à Pise.

La Juventus déjà convaincue ?

S’il n’a pas encore été titularisé, l’ex-Niçois devient une sérieuse alternative à Jonathan David, encore critiqué par la presse italienne après sa prestation de samedi soir. Luciano Spalletti a toutefois eu des mots exigeants envers Boga, lui demandant d’en faire davantage : «Il a cette qualité, mais il est parfois un peu mou… Il doit être plus puissant et plus méchant, car il a les qualités d’un attaquant fort et authentique, qui vous surprend quand il part en profondeur et que vous ne pouvez plus rattraper. Le banc de touche n’est pas une salle d’attente, c’est une opportunité supplémentaire».

Après seulement sept matches depuis son arrivée à Turin, Jérémie Boga semble déjà revivre après son calvaire à Nice. «La Juventus m’a sauvé : pour moi, c’était comme une bénédiction. J’étais hors de l’équipe pendant deux mois, et maintenant, je suis ici. C’est un rêve pour moi», a assuré l’Ivoirien, crédité d’un 7/10 par Sky Sports pour son entrée face à Pise. Et quel avenir pour Jérémie Boga ? Selon TuttoMercatoWeb, la Juventus se montre de plus en plus optimiste quant à la possibilité de lever l’option d’achat du joueur auprès de Nice. Avec une clause estimée à 4,8 millions d’euros, il est peu probable que les Turinois trouvent une meilleure affaire sur le marché.