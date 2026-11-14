Le Portugal a une idée folle pour laisser le 7 à Cristiano Ronaldo

La Fédération portugaise a trouvé une manière symbolique de rendre hommage à Cristiano Ronaldo et d’immortaliser son célèbre numéro 7. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la Seleção a montré que le 7 qui sera porté par les Portugais aura une barre. Une façon de rappeler que l’héritage de CR7 restera éternel, alors que l’ancien capitaine a officiellement mis un terme à sa carrière internationale après 23 années passées sous le maillot portugais. La Fédération entend ainsi faire perdurer la trace du joueur qui a marqué toute une génération et porté le numéro 7 au rang d’emblème national.

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Sur le terrain, en revanche, ce numéro historique doit bien trouver un nouveau propriétaire. Pour le premier match du Portugal depuis le départ de Ronaldo, face au Danemark ce samedi soir, c’est Carlos Forbs qui va hériter du fameux 7. À 22 ans, l’ailier du Club Bruges n’a pourtant qu’une seule apparition avec la sélection A, lors de la victoire 9-1 contre l’Arménie en novembre 2025, rencontre durant laquelle il avait déjà porté ce numéro. Rafael Leão l’avait également récupéré lors des dernières absences de Ronaldo, mais sa blessure l’empêche cette fois de prétendre au maillot.