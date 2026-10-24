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L’arbitre du Clasico est connu !

Par Josué Cassé
Aurélien Tchouameni @Maxppp
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Entre le FC Barcelone et le Real Madrid, l’arbitrage est régulièrement un enjeu. Ce samedi, les instances viennent donc d’annoncer une nouvelle attendue par de nombreux observateurs et membres des deux clubs respectifs, à savoir l’identité de l’arbitre qui officiera, ce dimanche soir, lors du Clasico.

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Et c’est donc Juan Martínez Munuera qui a été désigné pour ce choc de la 10e journée de Liga. L’arbitre espagnol aura la responsabilité de diriger cette affiche majeure du football espagnol et ses décisions seront, à coup sûr, scrutées de près.

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