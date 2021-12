LdC, LOSC : Olivier Létang ravi d'affronter Chelsea

Le deuxième tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi à 15h au siège de l'UEFA à Lyon. Comme lors du premier tirage, le LOSC affrontera finalement le tenant du titre Chelsea et retrouvera un adversaire qu'il avait connu en phase de poules lors de la saison 2019/2020. Les hommes de Christophe Galtier, en poste à l'époque, s'était incliné lors des deux confrontations (2-1, 1-2). Le président lillois Olivier Létang a d'ailleurs réagi à cette double confrontation sur le site officiel du club. «On peut souvent constater qu’entre les phases de poules et les phases à élimination directe, les dynamiques peuvent changer. Il sera donc important de s’inscrire dans une dynamique positive à ce moment-là. Nous sommes sur deux confrontations, quatre mi-temps à jouer. Pour que le retour soit décisif et excitant, il faudra d’abord être solide à Chelsea au match aller»

Le dirigeant des Dogues est d'ailleurs ravi que le champion de France en titre soit opposé à un adversaire si prestigieux : «C’est une très belle et grande affiche. Nous allons pouvoir nous jauger contre le vainqueur de la dernière édition de la compétition. On sait tous que ce sera difficile, face à un adversaire de très haut niveau. Mais chaque équipe qualifiée pour ces 1/8èmes de finale de Champions League est de très haut niveau. On va affronter une équipe dans laquelle nous connaissons déjà certains joueurs. Ce sera une affiche fantastique que nous sommes ravis de partager avec eux (les supporters), face au dernier vainqueur de la Champions League. Une chose est sûre, on vendra chèrement notre peau et on fera tout pour passer»