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Officiel League Championship

Kieran Trippier s’engage avec Wolverhampton !

Par Allan Brevi
1 min.
Kieran Trippier @Maxppp

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Après avoir annoncé son départ de Newcastle à l’issue de son contrat, Kieran Trippier s’est bel et bien engagé avec Wolverhampton. À 35 ans, l’international anglais rejoint les Wolves dans le cadre d’un transfert libre et tentera d’apporter une expérience considérable à une équipe de Championship ambitieuse, déterminée à retrouver rapidement la Premier League.

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Pour les Wolves, il s’agit d’un renfort de poids. Passé notamment par Tottenham et Newcastle, où il a disputé 160 rencontres et contribué à une victoire en Carabao Cup, Trippier apportera son leadership et son vécu du plus haut niveau à un effectif en pleine reconstruction. Wolverhampton espère désormais s’appuyer sur l’ancien capitaine des Magpies pour jouer les premiers rôles en Championship cette saison.

Pub. le - MAJ le
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