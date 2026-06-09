Kieran Trippier s’engage avec Wolverhampton !

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Après avoir annoncé son départ de Newcastle à l’issue de son contrat, Kieran Trippier s’est bel et bien engagé avec Wolverhampton. À 35 ans, l’international anglais rejoint les Wolves dans le cadre d’un transfert libre et tentera d’apporter une expérience considérable à une équipe de Championship ambitieuse, déterminée à retrouver rapidement la Premier League.

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Welcome to the pack, Kieran 🐺 pic.twitter.com/llTgz5H0c9 — Wolves (@Wolves) June 8, 2026

Pour les Wolves, il s’agit d’un renfort de poids. Passé notamment par Tottenham et Newcastle, où il a disputé 160 rencontres et contribué à une victoire en Carabao Cup, Trippier apportera son leadership et son vécu du plus haut niveau à un effectif en pleine reconstruction. Wolverhampton espère désormais s’appuyer sur l’ancien capitaine des Magpies pour jouer les premiers rôles en Championship cette saison.