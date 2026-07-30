Rennes prête Rayan Bamba au Mans

Comme nous vous le révélions en début de semaine, Rayan Bamba rejoint Le Mans. Après un prêt réussi du côté de Nancy en Ligue 2, le latéral droit de 22 ans va avoir l’occasion de s’aguerrir dans l’élite. Il arrive sous la forme d’un prêt en provenance du Stade Rennais, où il a prolongé son contrat dans le même temps. Il s’agit là du quatrième renfort de l’été pour le club sarthois, qui a déjà attiré Billal Brahimi, Louis Mafouta, et Yasser Larouci.

La suite après cette publicité

«Le Mans FC a le plaisir d’annoncer, ce jeudi, l’arrivée de Rayan Bamba. Le piston droit de 22 ans, joueur rapide et puissant, est prêté pour une saison par le Stade Rennais FC, son club formateur. Quatrième recrue après Billal Brahimi , Louis Mafouta et Yasser Larouci , Rayan portera le numéro 19. L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue et le meilleur sous ses nouvelles couleurs », indique le communiqué du Mans FC.