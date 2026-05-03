Le soutien commun des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 à Christophe Gleizes

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont le Stade de Reims, le LOSC Lille, le SC Bastia, le FC Lorient, l’AS Saint-Étienne, le FC Metz, le Stade Brestois, le Montpellier Hérault, le Rodez Aveyron, l’USL Dunkerque ou encore l’AS Nancy-Lorraine, ont affiché un soutien commun à Christophe Gleizes, journaliste emprisonné en Algérie depuis plus de dix mois. À l’initiative du football français qui avait déjà organisé un match caritatif entre Lens et Rouen le mois dernier, ce mouvement coordonné s’inscrit dans une volonté de sensibiliser le grand public à la situation du reporter et de rappeler l’importance fondamentale de la liberté d’informer. Plusieurs clubs devraient suivre dans les prochaines heures.

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Dans leurs communications publiées sur les réseaux sociaux, les clubs ont relayé un message commun appelant à la mobilisation, accompagné d’un lien vers la pétition lancée par Reporters sans frontières (RSF). En intégrant directement cet appel dans leurs tweets, ils cherchent à amplifier la portée de la campagne de soutien et à encourager leurs communautés de supporters à se mobiliser. Cette prise de position collective du football professionnel illustre une convergence rare entre sport et engagement citoyen, mettant en lumière une cause qui dépasse largement le cadre des terrains. La rédaction de Foot Mercato s’associe au soutien commun à Christophe Gleizes et à sa famille.