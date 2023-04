Napoli - AC Milan : les compositions sont là

La suite après cette publicité

Les quarts de finale de Ligue des Champions se poursuivent ce mardi avec un duel 100% italien entre le Napoli et l’AC Milan. Battus 1-0 en Lombardie, les Partenopei veulent se reprendre à domicile pour inverser la tendance et s’articule dans un 4-3-3 avec Alex Meret qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus et Mario Rui composent la défense. Stanislav Lobotka est positionné en sentinelle auprès de Tanguy Ndombélé et Piotr Zielinski. Enfin, Matteo Politano et Khvicha Kvaratskhelia épaulent en attaque Victor Osimhen.

De leur côté, les Rossoneri de Stefano Pioli s’organisent en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et Theo Hernandez. Le double pivot est assuré par Sandro Tonali et Rade Krunic. Seul en pointe, Olivier Giroud est soutenu par Brahim Diaz, Ismaël Bennacer et Rafael Leão.

Les compositions

SSC Napoli : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui - Ndombélé, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

AC Milan : Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Krunic, Tonali - Diaz, Bennacer, Leao - Giroud

