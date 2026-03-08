N2 : terrible frayeur pour les supporters bordelais après l’effondrement du parcage

Lors du match de National 2 entre Angoulême et les Girondins de Bordeaux, une grosse frayeur a secoué les supporters bordelais. À la 17e minute, après un penalty transformé (mais annulé) par Matthieu Villette, la barrière du parcage s’est effondrée sous l’élan de la célébration, projetant plusieurs fans au sol. Heureusement, aucun blessé sérieux n’a été signalé selon RMC Sport, mais l’incident a interrompu le match pendant plusieurs minutes le temps que les stadiers sécurisent la tribune.

La polémique ne s’est pas arrêtée là : l’arbitre a annulé le penalty, jugeant que Villette avait touché le ballon deux fois, et Bordeaux a déposé une réclamation. Le club estime que la loi 14 de l’IFAB n’a pas été appliquée correctement, rappelant qu’un joueur touchant accidentellement le ballon deux fois doit retirer son tir. L’affaire a relancé le débat sur l’application des règles lors des penalties, et la rencontre s’est finalement terminée sur un score nul et vierge, 0-0.