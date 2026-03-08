Menu Rechercher
N2 : terrible frayeur pour les supporters bordelais après l’effondrement du parcage

Par Allan Brevi
La colère des Ultras lors de la rencontre entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. @Maxppp
Angoulême 0-0 Bordeaux

Lors du match de National 2 entre Angoulême et les Girondins de Bordeaux, une grosse frayeur a secoué les supporters bordelais. À la 17e minute, après un penalty transformé (mais annulé) par Matthieu Villette, la barrière du parcage s’est effondrée sous l’élan de la célébration, projetant plusieurs fans au sol. Heureusement, aucun blessé sérieux n’a été signalé selon RMC Sport, mais l’incident a interrompu le match pendant plusieurs minutes le temps que les stadiers sécurisent la tribune.

La polémique ne s’est pas arrêtée là : l’arbitre a annulé le penalty, jugeant que Villette avait touché le ballon deux fois, et Bordeaux a déposé une réclamation. Le club estime que la loi 14 de l’IFAB n’a pas été appliquée correctement, rappelant qu’un joueur touchant accidentellement le ballon deux fois doit retirer son tir. L’affaire a relancé le débat sur l’application des règles lors des penalties, et la rencontre s’est finalement terminée sur un score nul et vierge, 0-0.

National 2
Bordeaux
Matthieu Villette

National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
Matthieu Villette Matthieu Villette
