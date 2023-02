La Juventus dément un départ de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Revenu l’été dernier à la Juventus Turin, 6 ans après son départ pour Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel cette saison. Si plusieurs bruits de couloirs l’envoyaient en MLS ces derniers jours, Francesco Calvo, directeur du football du club turinois, a fermement démonté ces rumeurs.

«On a entendu les rumeurs aussi (d’un départ de Pogba ndlr), mais je les démens catégoriquement. Paul était une signature très importante pour nous et c’est une signature à long terme. Il y a eu un ralentissement dans son retour sur le terrain, mais nous voyons qu’il s’entraîne tous les jours avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme, nous l’attendons donc sur le terrain confiant qu’il peut lui aussi apporter sa grande contribution», a déclaré le dirigeant au micro de DAZN. De retour dans le groupe de la Juventus pour affronter Monza le 29 janvier dernier, Pogba n’était pas entré en jeu et avait dû déclarer forfait pour les deux rencontres suivantes.

