Haris Belkebla prolonge au Stade Brestois

Fils de Kamel, neveu de Karim, Youssef, Zizek et Abdelrazak, et cousin de Yannis, tous anciens footballeurs, Haris Belkebla perpétue la tradition familiale et le fait bien. Arrivé au Stade Brestois depuis le Tours FC en 2018, l'international algérien (1 sélection) s'y sent bien et a décidé de prolonger l'aventure dans le Finistère d'une saison supplémentaire.

Le milieu de terrain originaire de Drancy est désormais lié au SB29 jusqu'en 2023. Apparu 59 fois lors de ses deux premières saisons, le joueur de 26 ans a redémarré la saison titulaire face au Nîmes Olympique puis contre l'Olympique de Marseille. Avant Tours et Brest, il avait fréquenté les rangs d'Aubervilliers et de Valenciennes.