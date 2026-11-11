Rudi Garcia critique le mauvais lobbying des entraîneurs français

Pourquoi les entraîneurs français peinent-ils à s’imposer sur les bancs des grands clubs européens ? Invité du Late Football Club, Rudi Garcia s’est exprimé sur le manque de représentation des techniciens tricolores à l’étranger, notamment en Ligue des champions. « Je pense que les entraîneurs français devraient mieux s’exporter. Pourtant, ils en ont les qualités », a regretté l’ancien entraîneur de l’AS Roma, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais. Pour lui, le problème ne vient pas du niveau des techniciens français, dont il défend les compétences et les résultats obtenus à l’étranger. Garcia a surtout salué la qualité de la formation dispensée par la Fédération française de football, tout en pointant la durée nécessaire pour obtenir le diplôme UEFA Pro, indispensable pour entraîner au plus haut niveau européen. « Peut-être que si la formation était un petit peu plus courte, les coachs pourraient commencer un tout petit peu plus tôt », a-t-il expliqué. Il estime également que la barrière linguistique, longtemps associée aux entraîneurs français, n’est plus un véritable obstacle : « Maintenant, ce n’est plus le cas du tout. Nos entraîneurs parlent plusieurs langues. »

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Mais pour Rudi Garcia, le principal frein pourrait plutôt venir du manque de réseaux et de soutien dont bénéficient les entraîneurs français à l’échelle européenne. « Peut-être un peu plus de lobbying, aussi un peu plus de promotion de nos entraîneurs français », a-t-il suggéré, avant d’établir une comparaison avec leurs homologues portugais : « On n’a pas le même lobbying que les entraîneurs portugais, par exemple. » S’il reconnaît le travail effectué par l’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français, l’ancien technicien lillois considère que les efforts de promotion restent insuffisants. Il a aussi soulevé un autre problème, selon lui étroitement lié au recrutement des entraîneurs : la faible présence de dirigeants sportifs français dans les clubs étrangers. « On n’a pas beaucoup de directeurs sportifs non plus français dans les clubs, et notamment dans les clubs européens. Et c’est souvent les directeurs sportifs qui choisissent les coachs », a-t-il souligné. Une manière pour Garcia de rappeler que les opportunités à l’étranger ne dépendent pas uniquement des compétences sportives, mais également des réseaux et des personnes chargées de prendre les décisions dans les clubs.