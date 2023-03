Cristiano Ronaldo surpris par le championnat saoudien

La suite après cette publicité

À 38 ans, Cristiano Ronaldo a quitté le football européen pour aller tenter l’aventure en Arabie Saoudite. Grassement payé pour jouer sous les couleurs d’Al Nassr, le Portugais a fait son retour en sélection nationale. À cette occasion, il s’est confié sur le championnat saoudien.

« Je me sens très bien, c’est pourquoi je suis ici. Si ce n’était pas le cas, je ne serais pas là. Je suis dans un championnat très compétitif. Il faut voir le championnat saoudien différemment. Ce n’est évidemment pas comme la Premier League, je mentirais si je disais cela, mais c’est compétitif. Je suis surpris par les aspects positifs. Il y a de bonnes équipes, c’est équilibré, les joueurs arabes sont bons, les étrangers apportent de la qualité. Il est possible que dans 5 ou 6 ans, s’ils continuent avec ce plan, ce soit le quatrième ou cinquième championnat le plus compétitif au monde. Je suis très heureux, bien équilibré, avec beaucoup de minutes prêtes à jouer », a-t-il confié en conférence de presse.

