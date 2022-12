Un footballeur iranien risque l'exécution !

Si l'Iran était au Mondial au Qatar, c'est un pays qui fait également beaucoup parler de lui en dehors. Le footballeur iranien de 26 ans Amir Reza Nasr-Azadani, a participé aux mouvements de contestations contre le régime. Selon Iran Wire, il a été arrêté et risquerait la peine de mort. Le syndicat international des joueurs professionnels (FIFPro) est furieux et l'a fait savoir à travers un communiqué.

« La FIFPro est choquée et écœurée par les informations selon lesquelles le footballeur professionnel Amir Nasr-Azadani risque d'être exécuté en Iran après avoir fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays, a publié lundi le syndicat des joueurs sur son compte Twitter. Nous sommes solidaires d'Amir et appelons à la levée immédiate de sa peine ».