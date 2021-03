Liverpool : des négociations avancées avec Ezequiel Garay ?

Voilà une rumeur que personne n’avait vraiment vue venir. Libre depuis son départ de Valence en 2020, Ezequiel Garay pourrait filer à… Liverpool ! Les dirigeants des Reds seraient en négociation avancée avec le défenseur argentin de 34 ans pour renforcer un secteur défensif décimé par les blessures.

Cette saison, Liverpool n’a pas du tout été épargné par les blessures en défense. Outre celle du véritable patron Virgil van Dijk, c’est également Joe Gomez et Joël Matip qui ont connu de graves blessures. Alors, Jürgen Klopp a demandé des recrues rapidement au mercato hivernal. Et selon les informations d’El Gol Digital, malgré les arrivées de Ozan Kabak et Ben Davies, Liverpool cherche encore un défenseur expérimenté pour cet été. Ce serait Ezequiel Garay qui serait ciblé. Mais étant donné toutes les options dont disposera Klopp à l'avenir, il parait tout de même improbable de voir débarquer l’ancien défenseur du Real Madrid à la fin de saison.