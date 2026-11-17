La Serbie a vécu une campagne cauchemardesque en Ligue des nations. Battus lors de leurs six rencontres dans le groupe A2, les hommes de Veljko Paunovic ont terminé bons derniers avec un zéro pointé, après de nouveaux revers contre l’Allemagne (1-3) et la Grèce (0-1) lors de ce rassemblement de novembre. Pourtant, malgré ce bilan catastrophique, la sélection serbe n’est pas directement reléguée en Ligue B. Elle devra passer par les barrages en mars 2027 pour tenter de conserver sa place dans l’élite, grâce au nouveau système de promotion-relégation instauré par l’UEFA.

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En effet, seuls les deux moins bons quatrièmes des quatre groupes de Ligue A descendent directement à l’échelon inférieur. Les deux autres doivent disputer des barrages face à des deuxièmes de Ligue B, tout comme les deux moins bons troisièmes. La Serbie a ainsi bénéficié des résultats encore plus mauvais de la Turquie et de la Tchéquie, elles aussi battues à six reprises. Avec une différence de buts de -8 (4 buts inscrits, 12 encaissés), elle devance les deux sélections, qui affichent toutes les deux -11. Un sursis inespéré pour les Serbes, qui devront désormais sauver leur place sur le terrain.