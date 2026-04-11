Real Madrid : Toni Kroos donne de l’espoir face au Bayern Munich

Malgré la défaite concédée au Santiago Bernabéu lors du 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-2), l’optimisme reste de mise du côté du Real Madrid. Ancien pilier des deux institutions, Toni Kroos a analysé cette contre-performance ce samedi. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain de laisser clairement entendre que le club madrilène conserve toutes ses chances de qualification pour le match retour en Bavière. Selon l’Allemand, la gestion émotionnelle de la rencontre par les Munichois pourrait devenir leur principal point faible lors de la manche retour :

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« Je n’ai pas été surpris par le déroulement du match, même si le Bayern a réalisé une excellente performance. Mais ce qui s’est passé après avoir mené 2-0 a été le plus marquant sur le plan mental. Ces dernières années, le Bayern a souvent réalisé de bonnes prestations face au Real Madrid, mais au match retour, il a parfois du mal à maintenir son niveau de jeu ou à assurer sa qualification, pénalisé par de petits détails. » Reste à savoir ce qu’il en sera ce mercredi (21h).