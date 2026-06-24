La FIFA veut changer une règle en pleine Coupe du Monde 2026 !

Depuis le 11 juin dernier, la Coupe du Monde 2026 bat son plein. Pour le moment, l’arbitrage est globalement épargné par les critiques. Mais il y a eu tout de même des décisions qui ont fait parler. Le pénalty non-accordé à la France après une faute sur Kylian Mbappé face au Sénégal en fait partie. Même chose sur le carton rouge qu’aurait certainement dû avoir Lionel Messi à la suite d’une faute sur Aïssa Mandi lors du match Argentine-Algérie. Jude Bellingham s’en est aussi bien sorti, lui qui aurait dû être expulsé pour avoir mis sa main devant sa bouche pour discuter avec Jordan Ayew lors d’Angleterre-Ghana. Un match qui a été marqué par plusieurs décisions litigieuses en défaveur des Black Stars.

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La FIFA veut ajuster un point de règlement

Miguel Almiron, lui, n’a pas eu autant de clémence de la part de l’arbitre, qui l’a expulsé pour le même geste que Bellingham lors du match Turquie-Paraguay. Une décision qui a fait parler mais l’homme au sifflet n’a fait qu’appliquer le règlement. Avant le tournoi, Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des arbitres à la FIFA, a mis en place cette nouvelle règle. « Tout joueur se couvrant la bouche lors d’une confrontation avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge », spécifie le règlement. L’arbitre italien a aussi mis en place d’autres règles avant le début de la compétition. Les joueurs remplacés doivent quitter le terrain en 10 secondes. Si ce n’est pas le cas, leur remplaçant devra patienter jusqu’au prochain arrêt de jeu survenu une minute après le changement pour entrer en jeu.

La mise en place d’un compte à rebours de 5 secondes sur les touches ou les dégagements à 6 mètres, l’extension de la zone d’intervention de la VAR ou encore la possibilité de mettre un carton rouge à un joueur qui quitte le terrain pour contester une décision arbitrale comme ce fut le cas lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, sont autant de nouveaux points mis en place durant ce tournoi. Mais la FIFA pourrait bien changer une autre règle en plein tournoi. C’est ce qu’explique The Sun et le Times. Le média anglais révèle ainsi que l’IFAB compte modifier les règles du tirage au sort avant les séances de tirs buts lors de ce Mondial 2026.

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La décision doit être prise très vite

Actuellement, deux lancers de pièce ont lieu. Le premier détermine le côté où se déroule la séance de tirs au but. Le second désigne l’équipe qui commence. A présent, la FIFA souhaite qu’il n’y ait qu’un seul et unique tirage au sort. Le vainqueur devra trancher entre le but où tirer ou l’ordre de passage des tireurs. Le second prendra la deuxième décision. Cela permettrait d’avoir plus d’équité selon la FIFA. The Sun précise que l’IFAB et la FIFA réfléchissent à cela depuis quelque temps, eux qui ont notamment tiqué lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Arsenal a perdu les deux tirages au sort et a dû tirer face au camp parisien et en deuxième. Collina et ses équipes souhaitent plus d’équité.

L’instance dirigeante dirigée par Gianni Infantino souhaite ainsi mettre en place cette règle lors de matches à élimination directe. «Habituellement, les modifications réglementaires ne peuvent être introduites que par l’assemblée générale annuelle plénière du Conseil international de la FA. Mais les dirigeants de l’IFAB ont accepté de court-circuiter ce processus lorsque la décision d’introduire la soi-disant « règle Vinicius » interdisant aux joueurs de se couvrir la bouche lorsqu’ils se mettent en position agressive face à un adversaire a été précipitée dans le règlement le mois dernier,» rappelle The Sun. La FIFA va donc trancher vite puisque les premières rencontres auront lieu dès dimanche.