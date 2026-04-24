Real Madrid : Alvaro Arbeloa pousse un sérieux coup de gueule contre l’arbitrage

Le Real Madrid a quasiment dit au revoir à un 37e titre de Champion d’Espagne. Sur la pelouse du Real Betis, les hommes d’Alvaro Arbeloa n’ont pas vraiment été convaincants et ont logiquement concédé le match nul (1-1), mais de manière cruelle : sur un but du latéral catalan Hector Bellerin à l’ultime seconde de la rencontre. Résultat, les Merengues risquent de finir la 33e journée de Liga à onze points du FC Barcelone, s’il s’impose sur la pelouse de Getafe ce samedi après-midi. Un scénario très frustrant pour Alvaro Arbeloa.

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Et comme à son habitude, le club merengue n’a clairement pas épargné l’arbitrage après ce nul concédé. Mais cette fois, il y avait de quoi s’indigner après une main évidente de Rodriguez dans la surface, qui a contré une frappe de Brahim Diaz. Mais M. Cesar Soto Grado n’a pas bronché et a laissé le jeu se dérouler, alors qu’un penalty aurait clairement pu être sifflé. «C’est un péché d’arbitrer de façon aussi déplorable, a crié la Real Madrid TV. Si c’était une compétition sérieuse, il faudrait tout revoir. Il n’y a pas de hors-jeu de la part de Jude Bellingham et il y a une main de Ricardo».

Alvaro Arbeloa crie au scandale

Le télévision du club madrilène a même été plus loin en parlant d’une «sale liga negreira». En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a également fustigé l’arbitrage en expliquant : «pour moi, c’est un penalty évident : la main est ouverte, elle n’est pas collée au corps. C’est une action très claire. C’est un principe élémentaire dans le monde du football et ce n’est pas la première fois que cela nous arrive. Ce sont des décisions qui font basculer le match», a-t-il lâché, avant de critiquer aussi le but égalisateur du Betis, qui aurait dû être refusé.

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«Comme la précédente, c’est une action très claire. Mendy a pris le dessus. Pour moi, c’est clairement une faute d’Antony sur Mendy. Il faut comprendre le football, mais ceux qui prennent les décisions n’y connaissent rien. On enchaîne une nouvelle déception», a-t-il ajouté, estimant qu’il y avait faute sur l’ex-Lyonnais au départ de l’action. Un énorme coup dur pour les Merengues, alors que l’entraîneur madrilène a également confirmé une blessure de Kylian Mbappé, qui a demandé à être remplacé à dix minutes de la fin.