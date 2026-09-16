Côte d’Ivoire : Hervé Renard surveille fortement Charles-André Raux-Yao

La première liste d’Hervé Renard depuis sa nomination à la tête de la Côte d’Ivoire est attendue ce mercredi aux alentours de 14h30. Le nouveau sélectionneur ivoirien va donc dévoiler ses premiers choix et commencer à dessiner les contours de son groupe pour les prochaines échéances. Selon nos informations, Charles-André Raux-Yao fait partie des joueurs particulièrement surveillés par le staff de Renard. Le milieu de 24 ans pourrait ainsi apparaître dans les prochaines listes des Éléphants, lui qui réalise un début de saison remarqué en Turquie sous le maillot d’Eyüpspor. A notre micro, l’ancien joueur de Versailles et du Stade Briochin affirmait déjà vouloir représenter les Elephants.

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Raux-Yao s’est notamment illustré lors des dernières rencontres de son équipe, avec un rôle déterminant dans deux expulsions adverses face à Gaziantep puis Rizespor. Arrivé en Turquie en janvier dernier, il avait déjà marqué les esprits lors de sa première demi-saison avec deux buts inscrits. Désormais, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable et continue de prendre de l’épaisseur dans le championnat turc. Ses performances n’échappent donc pas à Hervé Renard, qui garde son profil dans son radar et pourrait prochainement lui offrir une première convocation avec la sélection ivoirienne. A voir si ce sera durant cette trêve internationale ou la suivante en novembre.