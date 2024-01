Affaire Mike Maignan : huis clos pour l’Udinese, procédure pénale ouverte par le parquet judiciaire

Près de 72 heures après la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan en Serie A, durant laquelle Mike Maignan a été victime d’insultes racistes, l’enquête se poursuit au milieu des condamnations et autres marques de soutien pour le portier français. La justice ordinaire (et non pas seulement sportive) a également donné des réponses fortes. En effet, le parquet d’Udine a ouvert une procédure pénale contre la personne identifiée, l’accusant ainsi de délit d’incitation à la discrimination ou à la violence pour des raisons raciales, ethniques, nationales ou religieuses (604 bis) concernant le match de dimanche dernier. L’accusé est un homme de 46 ans originaire de la province d’Udine, déjà connu de la police et contre lequel le commissaire de police, Alfredo D’Agostino, a émis une enquête Daspo (mesure visant à lutter contre les violences dans les stades). d’une durée de cinq ans.

En parallèle, le juge sportif a adopté une approche autoritaire en sanctionnant l’Udinese avec un match à huis clos. Le club de la région du Frioul a annoncé à l’agence de presse italienne (Ansa) qu’elle était en train d’évaluer en interne si elle fera appel de cette décision. L’Udinese a également fait un pas de plus dans la condamnation en annonçant que «la personne en question sera, pour une durée indéterminée, bannie du stade avec effet immédiat». Le club confirme son engagement contre le racisme et estime qu’il est essentiel d’appliquer des mesures fortes pour envoyer un message concret contre la discrimination, non seulement dans le football, mais dans la société.