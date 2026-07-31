Man City : le démenti d’Enzo Maresca pour Rodri

Ce vendredi, Enzo Maresca a été invité à faire un point sur le mercato en conférence de presse. Il n’a pas pu échapper aux questions sur le mercato, alors que son club avance pour recruter Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Geronimo Rulli (OM). «Nous discutons avec Hugo Viana (le directeur sportif, ndlr) et le club au sujet de certains joueurs. Nous allons certainement faire quelque chose et nous étudions différents postes. Actuellement, nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Demain, trois joueurs expérimentés (Omar Marmoush, Matheus Nunes et Ruben Dias, ndlr) arriveront, puis progressivement les autres. Je suis heureux de travailler avec ceux qui sont déjà là.» Rodri, lui, n’est pas encore revenu. Le milieu espagnol, courtisé par le Real Madrid, profite encore de quelques jours de congé.

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Son entraîneur s’attend à ce qu’il revienne, malgré l’insistance des Merengues. «C’est très important. J’ai dit lors de la première conférence de presse que tous les entraîneurs du monde veulent Rodri. Donc il est important pour moi, pour le club et pour tout le monde, mais maintenant il a besoin de vacances. C’est très important quand on doit jouer tous les trois jours. Son principal objectif à la fin de la saison était la Coupe du Monde. Maintenant, il profite d’un peu de repos et nous n’avons eu aucune conversation uniquement axée sur Rodri avec le directeur sportif Hugo Viana. Ce ne sont que des spéculations pour le moment. Rodri a été opéré lundi dernier, tout s’est bien passé. Il a quelques jours de repos et reviendra avec nous après les vacances.» Sauf si le Real Madrid réussit à le recruter.