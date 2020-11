Bundesliga : le Werder arrache le nul contre Cologne

Le Werder Brême et Cologne ouvraient cette 7e journée de Bundesliga ce vendredi soir. Au terme d'une rencontre plutôt dominée par les locaux, les deux équipes se sont quittées sur un nul animé 1-1. Le Werderaner manque une occasion de grimper sur le podium, stagnant à la 7e place.

La suite après cette publicité

Les Boucs sont quant à eux toujours 16es du classement et à la vue du scénario, on peut même dire qu'ils doivent nourrir quelques des regrets car un but contre son camp de Moisander (67e) leur a offert l'avantage. Le Werder a fini par égaliser sur un penalty de Bittencourt (82e).

Retrouvez le classement de Bundesliga.