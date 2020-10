West Ham fait sauter la banque pour Saïd Benrahma

La suite après cette publicité

Recruté pour 1,8 M€ par Brentford à l'OGC Nice dans l'indifférence générale en 2018, Saïd Benrahma s'est rapidement fait un nom en Championship. En deux saisons, le milieu offensif algérien, passé notamment par Châteauroux et le Gazélec Ajaccio, a brillé de mille feux au sein de la ruche des Bees. Avec 11 buts et 16 passes décisives pour sa première saison de l'autre côté de la Manche, puis 17 buts et 9 passes décisives l'an passé, l'ancien Niçois a tapé dans l'œil de nombreux clubs de Premier League.

Mais aucun d'entre eux n'est réellement passé à l'offensive durant ce très curieux mercato estival. Et c'est finalement après la fin du marché global des transferts que l'international algérien (5 sélections), qui a participé aux deux derniers matches des Fennecs, a trouvé chaussure à son pied. Et à 25 ans, le droitier va enfin découvrir l'élite du football anglais. Il passe de l'ouest à l'est de Londres !

C'est West Ham qui a raflé la mise contre un chèque d'un montant supérieur à 30 M€ selon les médias anglais. Les Hammers, 10es du classement de Premier League et sur deux succès probants face aux Wolves (4-0) et aux Foxes (3-0), récupèrent ainsi un joueur très technique et surtout décisif dans les vingt derniers mètres. De bon augure pour tenter de briller dans un championnat qui s'annonce plus disputé que jamais.