La fille de Pelé donne des nouvelles de son père

Après être sorti de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo en milieu de semaine, le triple champion du monde Pelé a dû retourner aux soins intensifs, mais ce ne serait qu'une mesure de précaution après son opération du colon de début septembre. «Suite à des difficultés respiratoires, Pelé a été transféré préventivement dans une unité de soins intensifs et, une fois son état stabilisé, le patient a été placé en soins semi-intensifs», peut-on lire dans le communiqué de l'établissement.

La suite après cette publicité

L'hôpital paulista ajoute que la situation de Pelé est «stable d'un point de vue cardiovasculaire et respiratoire et il se remet de l'opération abdominale». Sa fille Kely a également donné de ses nouvelles sur son compte Instagram : « il se rétablit bien. Promis ! Hier, il était fatigué et a fait un petit pas en arrière. Aujourd'hui, il a fait deux pas en avant ! [...] Je tiens à remercier encore, et toujours, la brillante équipe d'Einstein et encore plus de gratitude pour toute la bonne énergie que vous transmettez... »