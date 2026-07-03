Menu Rechercher
Commenter 17
Liga

Eric Di Meco flingue le Real au sujet de Kylian Mbappé

Par Josué Cassé
2 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise avec la France @Maxppp

Co-meilleur buteur de la Coupe du Monde aux côtés de Lionel Messi avec 6 réalisations, Kylian Mbappé impressionne depuis le début de la compétition. De quoi faire taire ses détracteurs après une saison blanche au Real Madrid. Ce jeudi, Eric Di Meco a d’ailleurs tancé le club madrilène face au rendement du capitaine des Bleus. «Les stats, il les a, Mbappé. Ils voulaient qu’il en marque combien, des buts, pour être champion d’Espagne ? Je ne parle pas de la Ligue des champions car pour moi, ils en sont loin, avec l’effectif qu’ils ont. Mais pour être champion d’Espagne, quand tu as ton avant-centre marque 25 buts dans la saison, tu dois être là. Il a besoin d’avoir une équipe autour de lui», a tout d’abord lancé Eric di Meco dans le Super Moscato Show.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «vous pensez que Mbappé n’a pas envie de gagner la Liga et la Ligue des champions autant que la Coupe du monde? Vous pensez que le mec, quand il est sur le terrain avec le Real, il n’a pas envie? Mais vous avez vu ça où? A un moment donné, il faut avoir une équipe forte, des mecs autour de lui qui ont envie autant que lui et qui ont surtout envie qu’il soit le leader - et je ne suis pas sûr ce que ce soit le cas - et puis, il faut avoir un coach qui te fasse monter au rideau puisqu’il est capable de le faire. Le Real, cette année, c’est défensivement qu’ils sont catastrophiques. Il y a des joueurs qui sont indignes de porter le maillot du Real dans cette équipe. Alors qu’ils se remettent en question plutôt! Et qu’ils soient contents d’avoir un avant-centre qui soit à ce niveau-là parce que s’ils font ce qu’il faut, il va les mettre les buts. Il les a déjà mis avec une équipe en bois».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier