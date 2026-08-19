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Real Madrid : José Mourinho ne veut plus de recrues

Par Matthieu Margueritte
José Mourinho lors d'un amical du Real Madrid cet été @Maxppp

Cet été, le Real Madrid a déboursé 235 M€ pour s’offrir Yan Diomandé, Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Doit-on s’attendre à voir débarquer d’autres recrues ? José Mourinho a fait le point.

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«Je ne dis pas qu’il n’y aura plus de recrutements, car le marché est ouvert, mais si tu me demandes directement s’il est fermé pour moi, alors oui. Il est fermé», a-t-il confié lors d’un entretien accordé à l’émission El Chiringuito.

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