Pourquoi le Real Madrid force autant pour s’offrir Gabri Veiga

Il n’a que 20 ans, mais il a déjà pratiquement tous les gros clubs européens à ses pieds. Depuis le début de saison, et particulièrement depuis le retour du Mondial, Gabri Veiga est peut-être le meilleur jeune joueur du championnat espagnol. Ou du moins, un des tous meilleurs, et ça, il n’y a pas de discussion possible. Milieu de terrain au profil très offensif, capable de jouer dans un rôle de relayeur comme d’être derrière un attaquant voire de tomber sur un côté, le Galicien est extrêmement talentueux et imprévisible lorsqu’il a le ballon. Plus que sa vision du jeu ou sa conduite de balle, ce qui fait la différence avec les autres joueurs de son profil, c’est sa facilité à être décisif dans la surface rivale ou à ses abords.

Cette saison, il a déjà inscrit 9 buts en Liga, en 25 rencontres disputées, notamment parce qu’il est très à l’aise lorsqu’il faut frapper depuis l’extérieur de la surface. Et c’est une qualité qui se perd… Quoi qu’il en soit, le club le plus intéressé par ses services est le Real Madrid. Toujours à la recherche des meilleurs jeunes, les Merengues souhaitent également hispaniser un peu leur effectif. Mais surtout, Veiga a le profil idéal, alors qu’une énorme transition générationnelle va s’opérer dans l’entrejeu dans un avenir très proche, avec Toni Kroos et Luka Modric qui vont bientôt rendre leur tablier. De quoi compléter un entrejeu où on retrouve déjà Tchouaméni, Camavinga, Ceballos et Valverde, bien que ce dernier soit souvent utilisé sur un côté. En plus de Jude Bellingham, que les Merengues espèrent toujours recruter.

La menace anglaise

Il faut dire que sur les 6 positions du milieu et de l’attaque - si on part du principe que le Real Madrid va continuer en 4-3-3 - Veiga peut en occuper au moins 4, mettant de côté celle de milieu défensif et d’attaquant de pointe. Le joueur formé au Celta serait une véritable recrue stratégique pour le club de la capitale, dans la mesure où il pourrait, en cas d’adaptation réussie, s’installer au milieu pendant une décennie. Le fait qu’il soit espagnol offre, aux yeux des Madrilènes, plus de garanties sur la longévité du joueur à Madrid, dans la mesure où un autre joueur n’ayant pas d’attaches en Espagne pourrait être plus tenté de partir au bout d’un moment. Le site Defensa Central indique ainsi que les Merengues veulent en faire le nouveau Sergio Ramos. Pas d’un point de vue purement footballistique bien sûr puisque les deux joueurs n’évoluent pas au même poste, mais au niveau de la symbolique. Les médias locaux semblent d’ailleurs unanimes sur le fait que le Real Madrid est le choix prioritaire du principal concerné. Les négociations avec Luis Campos ont déjà démarré pour faire baisser ce prix de 40 millions d’euros correspondant à sa clause libératoire.

Si les Madrilènes veulent agir vite, c’est aussi pour ne pas se faire griller par les clubs anglais, qui ont des arguments très convaincants, et qui n’auront aucun problème pour régler ces 40 millions d’euros. Arsenal et Manchester City se seraient ainsi déjà manifestés, alors que le président Carlos Mouriño a expliqué que « 4 des clubs du top 10 anglais ont pris des informations ». Du côté de Vigo, on se prépare forcément à l’inéluctable, même si on veut garder un dernier espoir. « Je conseille à Gabri de rester au moins une saison de plus. La saison prochaine, c’est celle du centenaire du Celta, et j’aimerais que Gabri continue avec nous. Ensuite, il pourra choisir où jouer, son potentiel est fantastique. Je sais que de très grands clubs le suivent, mais il a 20 ans, et tout le temps devant lui », a lancé pendant le stage de la sélection espagnole son coéquipier Iago Aspas, qui sait bien que l’herbe n’est pas toujours plus verte loin de Balaidos. Rendez-vous cet été…